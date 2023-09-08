Москва, 8 сентября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. В европейской части России этой осенью, вероятно, будет три бабьих лета, рассказал 8 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

Известия/Константин Кокошкин

«Впереди нас ждёт не одна волна бабьего лета — молодое, классическое и старое, которые будут с разными временными интервалами прокатываться по территории нашей страны», — сказал Тишковец.

Молодое бабье лето обычно бывает в конце августа и начале сентября, классическое — в середине сентября, старое бабье — в первой половине октября, отметил синоптик.

Сентябрь на европейской территории России будет на два градуса теплее, чем обычно. На севере европейской части ожидается дефицит осадков до 10–30%. При этом к югу дождей будет, вероятно, больше нормы на 15–20%, сказал Тишковец.

Что касается Москвы, она находится, по прогнозу, в зоне нормальных показателей. Для сентября ночные температуры в восемь градусов тепла — норма, для дневных норма +16°С. Нормальное количество осадков — 66 мм.

«В целом сентябрь будет благополучным — медленное сползание в осенний климатический режим», — сказал Тишковец.

Что касается октября, температурный фон ожидается выше ожидаемой нормы, этот месяц порадует жителей России золотой осенью, сообщил синоптик.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в двух северных и в двух дальневосточных регионах России ожидается аномальное тепло. Необычное тепло пришло в Ненецкий автономный округ, Коми, Забайкалье и Приамурье.

Что касается Москвы, то, по прогнозу Вильфанда, в выходные в столице будет солнечно, без дождей. Воздух прогреется до +20 °С. Синоптик сказал, что в Москву вернулось августовское тепло.