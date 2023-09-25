Одесса, Украина, 26 сентября, 2023, 02:34 — ИА Регнум. На Украине в Одесской области в ночь на 26 сентября были слышны взрывы. По информации телеканал ТСН беспилотники приближаются к портам Измаил и Рени.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Сообщается, что в области была объявлена воздушная тревога, после чего раздались взрывы. СМИ сообщило о работе средств ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 26 сентября сирены воздушной тревоги сработали в шести областях.

В результате ночных взрывов в Одесской области Украины был повреждён склад, в котором хранилось около тысячи тонн зерна. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

Морской вокзал в Одессе на Украине «фактически уничтожен», заявила 25 сентября пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. По её словам, взрывы прогремели в припортовой инфраструктуре и зернохранилище.