Одесса, Украина, 25 сентября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. В результате ночных взрывов в Одесской области Украины был повреждён склад, в котором хранилось около тысячи тонн зерна. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Повреждён склад, где хранилось около 1 тысячи тысячи тонн зерна, сейчас идёт разбор, зерно вывозится», — сообщил Кипер.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь Вооружённых сил Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что в результате нескольких серий взрывов «фактически уничтожен» морской вокзал в Одессе. Как уточнила спикер ВСУ, всего ночью в Одессе прогремело не менее пяти серий взрывов. Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре, зернохранилищу и морскому вокзалу. По словам Гуменюк, морской вокзал «фактически уничтожен».

Режим воздушной тревоги 25 сентября был введён на всей территории Украины, в ряде регионов гремели взрывы. Режим воздушной тревоги был введён в 23:53 мск сначала в Одесской и Николаевской областях, затем постепенно распространился на все регионы Украины. Позже всего, в 00:30 мск, сигналы воздушной тревоги прозвучали в Ровенской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Граждан просят оставаться в укрытиях. Также сообщается о взрывах в Кривом Роге и в Днепропетровске Днепропетровской области Украины, в Одесской и Николаевской областях.