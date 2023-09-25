Одесса, Украина, 25 сентября, 2023, 08:25 — ИА Регнум. В результате нескольких серий взрывов «фактически уничтожен» морской вокзал в Одессе. Об этом 25 сентября заявила пресс-секретарь Вооружённых сил Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире украинского телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Порт в Одессе

Как уточнила спикер ВСУ, всего ночью в Одессе прогремело не менее пяти серий взрывов. Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре, зернохранилищу и морскому вокзалу. По словам Гуменюк, морской вокзал «фактически уничтожен».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 25 сентября в Одессе и Одесской области прогремела серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Отмечалось, что в одном из нежилых зданий в районе одесского порта начался пожар.

Кроме того, в ночь на 25 сентября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Кривом Роге и в Днепропетровске Днепропетровской области Украины, а также в Одесской и Николаевской областях.