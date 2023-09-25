Киев, 26 сентября, 2023, 00:41 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 26 сентября сирены воздушной тревоги сработали в шести областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены взвыли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Население об опасности с воздуха предупредили в 00:30 мск.

Как сообщало ИА Регнум, над Курской областью около 23:00 25 сентября были сбиты два беспилотника ВСУ.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 125 военных.

Вооружённые силы России отразили за сутки на запорожском направлении две атаки ВСУ, потери противника составили до 100 военных.