Киев, 25 сентября, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Администрация США составила список реформ, которые должны произойти на Украине для оказания дальнейшей военной поддержки. Об этом сообщила «Украинская правда».

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По данным издания, соответствующие письма отправлены организаторам «Координационной платформы доноров», премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в офис главы киевского режима Владимира Зеленского.

Так, одно из условий: Киев должен провести реформы в СБУ, которые ограничат полномочия спецслужбы контрразведкой, борьбой с терроризмом и киберпреступностью.

Также Белый дом настаивает на изменении процедур госзакупок вооружения в соответствии со стандартами НАТО, а также об усилении антикоррупционной прокуратуры, наделении её полномочиями по экстрадиции.

Кроме того, Вашингтон рекомендовал провести реформы в Бюро экономической безопасности и Верховном суде.

Отмечается, что данные рекомендации — это предварительный рабочий проект, который подлежит рассмотрению.

Как сообщало ИА Регнум, перспектива проведения парламентских и президентских выборов на Украине, на чём, несмотря на военное положение, настаивают некоторые западные политики, серьёзно озадачила киевских чиновников.

Отказ Киева от этой идеи может лишить Украину поддержки ключевых политических игроков на Западе, от которых зависит сохранение международной финансовой и военной помощи стране.

Поведение Зеленского может лишить Украину поддержки. Он так поступает ради того, чтобы украинцам их страна казалась гордой и непоколебимой нацией, а не бедным и нищим государством. При этом в СМИ отмечается, что такой подход представляет угрозу для дальнейшей поддержки Киева, так как Запад может перестать терпеть подобное поведение Зеленского.