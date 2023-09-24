Вашингтон, 24 сентября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского может лишить Украину поддержки, говорится в статье The Spectator.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Зеленский оказался в серьёзном затруднительном положении», — отметил автор.

Как пояснил обозреватель, глава киевского режима, с одной стороны, говорит о жертвенности Украины, что помогает ему завоевать сердца и умы людей на Западе, а с другой стороны, Зеленский попытался внушить Западу, что Украина не столько борющийся проситель, сколько стойкий спаситель Европы, Запада и мира от России. В этом прочтении помощь Украине — это не акт благотворительности, а обязанность.

По мнению автора материала, Зеленский так поступает ради того, чтобы украинцам их страна казалась гордой и непоколебимой нацией, а не бедным и нищим государством. При этом в материале отмечается, что такой подход представляет угрозу для дальнейшей поддержки Киева, так как Запад может перестать терпеть подобное поведение Зеленского.

Экс-разведчик американских Вооружённых сил Скотт Риттер заявил 24 сентября, что глава киевского режима солгал американской общественности о возможности захвата российских территорий, чтобы сохранить поток военной помощи. По заявлению эксперта, слова украинского лидера о возможности занятия российских земель нужны для того, чтобы продолжать получать деньги от других государств.

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин отметил, что турне Зеленского стало провалом политики Киева, западные страны «опустили его по полной программе». По его словам, главе киевского режима дали пустые обещания, а реальная помощь, которую предложили, оказалась несущественной.

Обозреватель журнала Responsible Statecraft Блез Мэлли, описывая визит Зеленского в США, отметил, что отношение к нему резко ухудшилось в сравнении предыдущей поездкой в декабре 2022 года. Он указал на то, что политику даже не дали выступить в Конгрессе.