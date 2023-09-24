Вашингтон, 24 сентября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Перспектива проведения парламентских и президентских выборов на Украине, на чём, несмотря на военное положение, настаивают некоторые западные политики, серьёзно озадачила киевских чиновников. Об этом сообщила газета The Washington Post.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

С такими предложениями, в частности, выступили председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, американский сенатор Линдси Грэм и телеведущий Такер Карлсон.

«Перспектива, которая заставила многих украинских чиновников чесать их затылки», ― указали авторы материала.

Издание подчеркнуло, что в то же время отказ Киева от этой идеи может лишить Украину поддержки ключевых политических игроков на Западе, от которых зависит сохранение международной финансовой и военной помощи стране.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа украинский лидер допустил проведение выборов на Украине в случае, если Запад выделит Киеву средства на их организацию и отправит наблюдателей на линию боевого соприкосновения. Он также подчеркнул, что не станет использовать для этого деньги, направленные киевским властям на военные цели.

Представитель Республиканской партии в Конгрессе США Лорен Боберт подвергла критике это предложение главы Украины. Она выразила мнение, что такие идеи рождаются из-за неправильной внешней политики США, которую проводит действующая американская администрация.

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ответ на это заявил, что украинский глава пожертвовал доверием к собственной стране ради американских денег.

Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Елена Шуляк заявила 27 августа, что выборы в стране состоятся только после окончания боевых действий. По её словам, сейчас депутаты работают над изменениями законодательства, которые в дальнейшем коснутся первых таких выборов.

Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ожидает, что решение о том, будут ли проводить выборы на Украине в 2024 году, примут в Вашингтоне. По его словам, это станет ясно по итогам визита украинского лидера в США и его встречи с главой Белого дома Джо Байденом, состоявшейся 21 сентября. Пока никаких заявлений на этот счёт ни от украинской, ни от американской стороны не поступало.