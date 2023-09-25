Киев, 25 сентября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 25 сентября на своих страницах в социальных сетях подтвердил, что первая партия американских танков Abrams прибыла на территорию Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Танк Abrams

«Абрамсы» уже на Украине и готовятся усилить наши бригады», — написал Зеленский.

Он также поблагодарил «союзников» Украины за выполнение ранее взятых на себя обязательств и заявил, что Киев будет просить и о новых поставках оружия.

Ранее 25 сентября американская газета The New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что первая партия танков Abrams была доставлена на Украину 23 сентября, раньше запланированного срока. Количество поставленных танков не уточнялось. Остальные «Абрамсы», по этим данным, поступят на Украину «в ближайшие месяцы».

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев ожидает получения более десяти американских танков Abrams в «ближайшее время». Это подтвердил и официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер. Он уточнил, что поставки будут произведены согласно намеченному графику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что накачка Украины даже самым современным западным оружием не изменит ситуацию на линии фронта, а все цели специальной военной операции будут достигнуты. Поставки ВСУ новых видов вооружения лишь втягивают западные страны в конфликт и увеличивают страдания жителей Украины, заявляли ранее в Кремле и Министерстве иностранных дел России.