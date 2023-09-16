Киев, 16 сентября, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Киевский режим в ближайшее время получит больше десяти американских танков Abrams, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в комментарии «Украинскому радио».

Zuma\TASS Танк Abrams

Ранее неназванный представитель министерства обороны США сообщил изданию Politico, что первые десять «Абрамсов» будут переданы Киеву в середине сентября. По словам Данилова, эти танки «в ближайшее время» поступят в распоряжение ВСУ.

«Касаемо поставок самых тяжёлых танков, которые весят 80 тонн, в ближайшее время они поступят в страну, и партнёры наши из США не подводят», — сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что танков Abrams будет больше десяти.

Как сообщало ИА Регнум, Россия ранее направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений киевскому режиму. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут для российских военных законной целью. В МИД подчёркивали, что оружейные поставки Киеву со стороны стран Запада — это «игра с огнём». В Кремле заявляли, что Запад, накачивая Украину оружием, не способствует успеху российско-украинских переговоров, такие действия будут иметь негативный эффект.