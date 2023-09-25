Москва, 25 сентября, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Сегментация валютного рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведёт к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, сообщили 25 сентября «Интерфаксу» в пресс-службе ЦБ.

Дарья Антонова ИА Регнум

В Банке России подчеркнули, что ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры реагирования, но не как инструмент долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса.

По мнению регулятора, постоянно действующие ограничения на движение капитала затрудняют внешнеэкономическую деятельность, особенно сейчас, когда компании вынуждены выстраивать новые логистические цепочки и новые платежные маршруты.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на заседании Совета Федерации, предложил решить проблему высокой волатильности рубля и инфляции за счёт изучения китайского опыта, где существует некая «мембрана» между внутренним валютным рынком и внешним. Он отметил, что эту позицию Минэкономразвития обсуждает с ЦБ.

Решетников объяснил необходимость создания подобной «мембраны» тем, что более трети валютной выручки (35%) возвращается в страну в рублях и ведомство совместно с ЦБ изучает, откуда экспортёры берут такие рубли. Он обратил внимание на то, что ситуация носит гораздо более сложный характер, чем просто вернуть обязательную продажу валютной выручки либо не возвращать.