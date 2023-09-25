Москва, 25 сентября, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против оператора связи «Мегафон» из-за необоснованного повышения тарифов, сообщили 25 сентября в ведомстве.

Илья Питалев/РИА Новости

По данным ведомства, в 2023 году повышение тарифов составило в среднем 10,24% и коснулось более чем 8,2 млн абонентов.

В ФАС указали, что «Мегафон» без причины повышает цены, объясняя это необоснованным «ростом затрат».

«В этой связи ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у ПАО «Мегафон» нет», — уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей. В результате в отношении «Мегафона» возбуждено антимонопольное дело. В случае установления вины оператору связи грозит штраф.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ФАС заявили, что большая четвёрка мобильных операторов — «Мегафон», МТС, «Билайн» и «Теле2» — должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

25 августа ФАС пообещала разобраться с поступающими от абонентов мобильной связи жалобами на введение операторами платы за раздачу интернета с мобильных устройств.