Москва, 11 сентября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива, сообщили 11 сентября в пресс-службе ФАС.

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«Территориальные органы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз», — сообщили в ведомстве.

Также ФАС проверит другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба проанализирует формирование ценообразования на топливо от закупки до реализации потребителю.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цены на бензин и потребительские товары связаны с инфляцией. Он уточнил, что российский лидер Владимир Путин регулярно обсуждает эту тему с правительством РФ.

6 сентября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев предупредил, что ситуация с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в некоторых регионах грозит сорвать работы по сбору урожая.