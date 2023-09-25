Москва, 25 сентября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. На донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 445 бойцов убитыми и ранеными. Об этом 25 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак штурмовых групп ВСУ около населённых пунктов Берестовое, Спорное и Майорск ДНР.

Официальный представитель Министерства обороны России уточнил, что за сутки противник потерял до 445 бойцов убитыми и ранеными. Кроме этого был уничтожен танк, три боевые машины пехоты, 11 автомашин. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Отмечается, что около населённого пункта Звановка ДНР был уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что новыми поставками вооружений Киеву западные страны повышают градус конфликта, но переломить ход специальной военной операции это не сможет.

Командир одного из подразделений ВС РФ сообщил, что российские мотострелки уничтожают украинские наблюдательные пункты в районе Марьинки, обеспечивая наступление на донецком направлении. Он отметил, что штурмовые подразделения действуют успешно, когда их не только прикрывают огнём, но и выводят из-под наблюдения противника. Наблюдательные пункты ВСУ уничтожаются, «чтобы лишить возможности реагировать» на действия российских подразделений.

По данным Минобороны на 24 сентября, ВС РФ улучшили своё тактическое положение на донецком направлении. Атаки противника отражены в районе Красногоровки, Марьинки, Химика и Весёлого в ДНР. За минувшую неделю украинские войска потеряли 2405 человек на двух направлениях — донецком и южнодонецком.

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