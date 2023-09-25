Марьинка, ДНР, 25 сентября, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Российские мотострелки уничтожают украинские наблюдательные пункты в районе Марьинки, обеспечивая наступление на донецком направлении. Об этом сообщил 25 сентября командир одного из подразделений ВС РФ.

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Он отметил, что штурмовые подразделения действуют успешно, когда их не только прикрывают огнём, но и выводят из-под наблюдения противника. Наблюдательные пункты ВСУ уничтожаются, «чтобы лишить возможности реагировать» на действия российских подразделений.

«Разведподразделением и средствами воздушной разведки в районе Марьинки были обнаружены наблюдательные пункты противника. Все цели были уничтожены», — сообщил РИА Новости российский командир.

В районе Марьинки действуют подразделения 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Они, по словам командира, создают благоприятные условия для атаки на позиции противника.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны на 24 сентября, ВС РФ улучшили своё тактическое положение на донецком направлении. Атаки противника отражены в районе Красногоровки, Марьинки, Химика и Весёлого в ДНР. За минувшую неделю украинские войска потеряли 2405 человек на двух направлениях — донецком и южнодонецком.