Донецк, 25 сентября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Новыми поставками вооружений Киеву западные страны повышают градус конфликта, но переломить ход специальной военной операции это не сможет, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

РИА Новости Уничтоженная военная техника ВСУ

«Для нас это неудивительно, что противник пока идет по пути наращивания потенциала и повышения градуса, речь идёт не только о вооруженных формированиях Украины, но и о западном кураторстве», — сказал он.

Сказать, что это никак не повлияет на безопасность российских военных и гражданского населения, конечно же, было бы неправильно, отметил Пушилин.

«Сможет это переломить ход военной операции? Конечно же, нет», — добавил глава ДНР.

Поэтому, пока ВСУ повышают градус, необходимо реализовывать те контрмеры, которые «у нас прописаны и которые разработаны командованием Вооруженных сил РФ», заключил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что передача в будущем обещанных Украине американских истребителей F-16 не повлияет на ситуацию в зоне украинского конфликта. Он также отметил, что Киеву не смогли помочь поставленные для ВСУ другие виды вооружений, включая кассетные боеприпасы и снаряды с обеднённым ураном.

Немецкий генерал Клаус Виттманн заявил, что американские танки Abrams, которые Украина в скором времени получит от США, никак не повлияют на ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.