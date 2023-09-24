Москва, 24 сентября, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Москве могут перенести на две недели позже обычного, на второю половину октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что в столице в начале октября похолодает в соответствии с климатической нормой. При этом температура в Москве, скорее всего, не будет держаться ниже +8 °С, что является условием для запуска центрального отопления.

«По предварительному прогнозу, такого устойчивого похолодания в Москве не ожидается. Мало того, октябрь обещает быть теплее нормы на 3 градуса», — сказал Тишковец.

Как сообщало ИА Регнум, Тишковец ранее предупредил, что на Москву в ночь на 25 сентября обрушится ливень, который станет сильнейшим в этом месяце. Ожидается, что интенсивность осадков составит 7–10 мм, что на 15% больше месячной нормы.

При этом в целом погода в столице на протяжении следующей недели ожидается тёплой и даже летней. Тишковец спрогнозировал, что москвичи смогут насладиться нежным зноем бабьего лета до конца месяца. К 1 октября в Москве ожидаются дожди, а 1 октября — похолодание до +15°С.