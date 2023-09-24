Москва, 24 сентября, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Москву в ночь на понедельник накроет сильнейший в этом месяце ливень, сообщил 24 сентября РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Драй ИА Регнум

«Обрушатся ливни с интенсивностью до 7–10 миллиметров, что составляет ведро дождевой воды на метр квадратный или 15% от месячной нормы», — сказал синоптик.

Тишковец добавил, что метеорадары зафиксировали зону формирования кучево-дождевых облаков и гроз. Согласно прогнозу, они скоро накроют столичный регион. Но температура воздуха в Москве ночью будет соответствовать летней погоде +12… 17°С.

Синоптик также отметил, что ливень станет коротким перерывом засушливой погоды, установившейся в сентябре. Синоптики прогнозируют, что до конца месяца погода продолжит радовать бабьим летом всех жителей Русской равнины.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что с 25 сентября в столице будет значительное похолодание до +16… 21°С в дневное время. При этом он отметил, что температура воздуха всё равно останется выше нормы для конца сентября.

Глава Гидрометцентра также сообщил, что конец месяца в целом будет тёплым, а переход к настоящей осенней погоде — медленным. Он рассказал, что тёплую погоду в конце сентября и начале октября называют старым бабьим летом.