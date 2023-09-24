Москва, 24 сентября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Москвичи в течение предстоящей недели смогут наслаждаться хрустальными днями и нежным зноем бабьего лета, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Артем Геодакян/ТАСС

«Затянувшееся лето передаст эстафету настоящей осени точь-в-точь на стыке сентября и октября», — рассказал синоптик в своём Telegram-канале.

На следующих выходных, 30 сентября — 1 октября, в Москве пройдут дожди, в воскресенье, 1 октября, похолодает до +15°.

Однако заключительная неделя сентября порадует москвичей теплыми днями. В дневные часы 25–26 сентября в Москве будет +18…+20°, по ночам, когда воздух остынет до +6…+8°, ожидаются туманы. В среду, 27 сентября, потеплеет на градус, а в четверг, 28 сентября, ожидается +20…+22°.

По данным синоптика, бабье лето выйдет на пик своих возможностей в пятницу, 29 сентября. Воздух прогреется до +21…+23°, что соответствует климатической норме июня или августа.

Тишковец добавил, что с наступлением выходных атлантический циклон испортит погоду. Ожидается похолодание и дожди. Если в субботу ночью ожидается +10…+15°, а днём +15…+20°, то в воскресенье днём будет всего +10…+15°.

Как сообщало 23 сентября ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столицы, что в ближайшие дни затяжное летнее тепло сменится осенней прохладой. Как пояснил синоптик, на протяжении всей недели термометры будут показывать от 15 до 20° тепла, ночью похолодает, но в целом температура окажется выше нормы на три-четыре градуса.

Тишковец в начале сентября заявил, что в европейской части России осенью могут пройти три бабьих лета. Он пояснил, что молодое бабье лето обычно бывает в конце августа и начале сентября, классическое — в середине сентября, старое бабье — в первой половине октября.