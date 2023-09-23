Рига, 23 сентября, 2023, 20:43 — ИА Регнум. На учениях Northern Coasts в прибрежных районах Латвии и Эстонии отработали сценарий задействования 5-й статьи НАТО о расценивании нападения на одну из стран как нападения на альянс в целом. Об этом стало известно 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Впервые в истории учений был включен сценарий, который перерос в ситуацию, предусмотренную статьёй 5 (принцип коллективной обороны при нападении на одного из членов альянса)», — говорится в сообщении НАТО.

В 2023 году в Northern Coasts под командованием ВМС Германии задействовали до 3200 военных, 30 кораблей и подлодок и до 15 самолётов из 14 стран. Главком ВМС вице-адмирал Ян Кристиан Каак обозначил перед началом манёвров, что участники отработают сценарии отражения возможной российской атаки. В рамках учений провели десантные операции и нанесение ударов по наземным целям, а также обеспечение безопасности морских путей. Участниками Northern Coasts оказались Германия, США, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Финляндия, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Канада и Швеция.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября десантный корабль ВМС США LPD 19 Meda Verde с отрядом морской пехоты прибыл в Латвию для участия в учениях. Капитан корабля назвал его прибытие в Ригу возможностью большего укрепления отношений с союзниками.