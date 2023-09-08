Рига, 8 сентября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Десантный корабль Военно-морских сил США LPD 19 Meda Verde с отрядом морской пехоты прибыл в порт Риги для участия в учениях НАТО Northern Coast 2023. Об этом 8 сентября сообщило командование американской армии в Европе и Африке на своём сайте.

x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Десантный корабль Военно-морских сил США LPD 19 Meda Verde

«Американский десантный корабль LPD 19 Meda Verde с отрядом морской пехоты прибыл в столицу Латвии, Ригу», — говорится в сообщении.

Капитан корабля назвал его прибытие в Ригу возможностью большего укрепления отношений с союзниками.

LPD 19 Meda Verde примет участие в учениях альянса Northern Coast 2023, которые начнутся 9 сентября в Балтийском регионе. В манёврах примут участие 3,2 тыс. военных из 14 стран, а также задействуют 30 кораблей и подводных лодок и до 15 самолётов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак заявил, что в ходе военно-морских учений НАТО Northern Coast 2023 отработают действия при гипотетическом нападении России. Он также назвал эти манёвры «чётким сигнал о бдительности» для российской стороны.

Военный заявил, что «сдерживание» должно включать способность атаковать. Другим направлением учений станет обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море.