Берлин, 2 сентября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Предстоящие в Балтийском море военно-морские учения НАТО будут направлены на отработку действий при гипотетическом нападении России, заявил главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

Bernd Wüstneck/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Мы посылаем России чёткий сигнал о бдительности: Только не при нас», — цитирует его Reuters.

По его словам, сдерживание должно включать способность атаковать. От США на учениях будет представлен корабль Mesa Verde для перевозки и высадки около 800 морских пехотинцев.

Другим направлением учений станет обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море.

Вице-адмирал добавил, что учения НАТО станут первыми маневрами такого масштаба, командование которыми будут осуществлять ВМС Германии из морского штаба в Ростоке.

Военные учения начнутся 9 сентября, в них примут участие около 30 кораблей и более 3 тыс. военных из всех стран НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 15 августа заявил, что НАТО продолжает увеличивать свой потенциал, используя военные и невоенные средства давления. Глава государства подчеркнул, что это происходит параллельно с разрушением системы контроля над вооружениями.

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, отвечая на вопрос о готовности США к гипотетической войне с Россией в Европе, отметил, что американские армия, авиация и спецслужбы постоянно тренируются и поддерживают боеспособность, чтобы посылать Москве «сигнал о готовности» к такому варианту развития событий.