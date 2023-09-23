Вашингтон, 23 сентября, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Украинские авиабазы находятся в серьёзной опасности из-за нового варианта российских беспилотников «Ланцет», сообщило издание 19FortyFive.

Иван Шилов ИА Регнум

Автор статьи «Смотрите: Россия атаковала украинский МиГ-29 на земле с помощью дрона» аналитик Центра политики безопасности Майя Карлин отметила, что украинской армии следует изменить расположение ряда авиабаз, убрав их из зоны досягаемости «Ланцета».

Иначе, получив от Пентагона самолёты F-16, ВСУ быстро лишатся их. В пример того, насколько опасен усовершенствованный «Ланцет», она привела удары по авиабазам ВСУ в Кривом Роге.

Как сообщало ИА Регнум, на украинской авиабазе Долгинцево в районе Кривого Рога в Днепропетровской области «Ланцет» поразил на взлётно-посадочной полосе истребитель МиГ-29. В США назвали этот инцидент боевым дебютом модернизированного «Ланцета».

Российский барражирующий беспилотник «Ланцет» с дальностью полёта 40-50 км впервые показали на выставке «Армия-2019» в Москве. С тех пор дрон модернизировали, и, по оценке экспертов, предельная дальность полёта новой версии составляет 80 км.