Москва, 20 сентября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24М в Николаевской области и уничтожили истребитель МиГ-29 на аэродроме в Днепропетровской области. Об этом в ходе брифинга 20 сентября сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум Су-24

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24м воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Помимо этого, представитель российского оборонного ведомства сообщил, что на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата уничтожили украинский истребитель МиГ-29.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны России заявили, что российские военные уничтожили два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 ВВС Украины в результате удара по аэродрому около Кривого Рога 11 сентября. Тогда Конашенков заявил, что ВСК России ударили по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс отметил, что модернизированные российские беспилотники представляют серьёзную угрозу для ВСУ. По его словам, опасность для украинской армии увеличило внедрение нового российского беспилотника «Ланцет». Экс указал на то, что российские дроны теперь имеют дальность действия до 72 км. Журналист упомянул инцидент на авиабазе Долгинцево, когда российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлётно-посадочной полосе.

В Минобороны 19 сентября сообщили, что российские средства ПВО в районе населённого пункта Новопокровка в Запорожской области сбили украинский самолёт Су-25. Также в ведомстве сообщили, что за сутки в зоне специальной военной операции российские военные нейтрализовали 38 украинских беспилотников.