Вашингтон, 22 сентября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Многие республиканцы в конгрессе США выступят против дальнейшей помощи Украине, поэтому её судьба «висит на волоске», заявил 22 сентября обозреватель издания The Washington Post Джош Рогин.

Иван Шилов ИА Регнум

По его мнению, это связано с переключением американской политики на предстоящие президентские выборы 2024 года. Рогин считает, что это делает тему помощи Украине «всё более уязвимой для разногласий».

«Когда следующий транш будет вынесен на голосование, число республиканцев, проголосовавших против, будет высоким», — заявил он в своей статье.

Обозреватель отметил необходимость более убедительной аргументации со стороны Байдена, если его администрация планирует продолжать поддержку Киева. Член Палаты представителей конгресса, республиканец Майкл Уолтц в комментарии Рогину вовсе заявил, что хотел бы увидеть отчёт о помощи Украине с объяснениями того, как она помогает разрешить конфликт.

«Эпоха незаполненных банковских чеков на помощь, по крайней мере, поступающая от Конгресса, закончилась. Без этих условий я не думаю, что смогу сказать «да», — отметил парламентарий.

Другой законодатель, демократ Пэт Райан добавил, что необходимо приложить усилия, чтобы доказать необходимость и целесообразность предоставляемой Киеву помощи и зависимость от этого безопасности США.

Как сообщило 22 сентября ИА Регнум, Украина получила от Евросоюза новый транш €1,5 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС потратил на это €13,5 млрд только за текущий 2023 год, и это расценивается как помощь во вступлении страны в организацию. При этом в Конгрессе США собрались спросить с Украины за выделенные финансы. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не собирается больше гарантировать главе киевского режима Владимиру Зеленскому финансирование, а хочет потребовать отчётности за старое.

Позднее, 21 сентября, министр финансов Украины Сергей Марченко раскрыл объём финпомощи от США. Оказалось, с начала СВО Киев получил от Вашингтона $21,7 млрд. Министр добавил, что очередной грант от США в размере $1,25 млрд поступил в государственный бюджет страны 21 сентября. Марченко заявил, что финансовую помощь США якобы оказывают на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на бюджет страны.