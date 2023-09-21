Киев, 21 сентября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. С начала проведения специальной военной операции в феврале 2022 года Киев получил о Вашингтона $21,7 млрд в качестве финансовой помощи. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом он добавил, что очередной грант от США в размере $1,25 млрд поступил в государственный бюджет страны 21 сентября через целевой фонд доноров Всемирного банка.

«В госбюджет Украины уже поступило $21,7 млрд от Соединённых Штатов Америки», ― указал министр, слова которого приводит пресс-служба ведомства в Facebook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ).

Марченко уточнил, что финансовую помощь США оказывают на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на бюджет страны.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Ярослав Железняк 6 августа сообщил, что с февраля 2022 года Украина получила от международных партнёров $60 млрд в виде грантов и кредитов. При этом на США пришлось $20,43 млрд, а на ЕС и МВФ — соответственно $19,39 млрд и $6,29 млрд.

При этом глава минфина Украины заявил, что Киев в 2024 году рассчитывает получить от Вашингтона от 12 до 14 млрд долларов на финансирование государственного бюджета. По его словам, Киев надеется на принятие промежуточного бюджета США в ближайшее время и получение до конца 2023 года ещё 3,3 млрд долларов для покрытия дефицита госбюджета Украины.

Украинский министр добавил, что в 2023 году внешнее финансирование государственного бюджета составило $42 млрд, из этих средств 35 млрд были направлены на покрытие дефицита платёжного баланса, остальные средства пошли на увеличение резервов и выплату долгов.

В США всё чаще заявляют о необходимости снизить помощь Украине и заняться внутренними проблемами государства. Белый дом заявил о росте числа конгрессменов, которые выступают против финансирования Украины, в особенности, республиканцев в палате представителей. Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен считает, что американские власти могут прекратить поддержку украинского лидера Владимира Зеленского и отправить его в отставку.