Брюссель, 22 сентября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Украина получила от Евросоюза новый транш финансовой помощи по макрофинансовой программе в размере €1,5 млрд. Об этом 22 сентября сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Сегодня мы выплатили Украине ещё €1,5 млрд», — заявила она.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС заплатил €13,5 млрд на помощь Украине только за один текущий 2023 год. Как заявила глава ЕК, это призвано помочь Украине на пути в ЕС.

«Европа остаётся твёрдо на стороне Украины», — подытожила она.

Как сообщало ИА Регнум, Конгресс США собрался спросить с Украины за выделенные финансы. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил 19 сентября, что не собирается больше гарантировать главе киевского режима Владимиру Зеленскому новое финансирование, а, наоборот, будет требовать от него отчётности за старое. Перед этим Белый дом запросил у Конгресса дополнительные $24 млрд для Украины. Спикер осудил специальную военную операцию России на Украине и заявил, что хотел бы её завершения, но также и подотчётности украинской стороны.

После этого, 20 сентября, учёный Стивен Брайен в статье для Asia Times сообщил, что власти США могут прекратить поддержку Зеленского и отправить его в отставку по причине отсутствия успехов ВСУ в зоне боевых действий, несмотря на западное вооружение и финансирование. Как отметил Брайен, в США растёт недовольство из-за затянувшегося конфликта по причине невыгодного положения Вашингтона при истощении военных ресурсов.

На следующий день министр финансов Украины Сергей Марченко раскрыл объём финпомощи от США. Оказалось, с начала специальной военной операции Киев получил от Вашингтона $21,7 млрд только в качестве финансовой помощи. Он добавил, что очередной грант от США в размере $1,25 млрд поступил в государственный бюджет страны 21 сентября через целевой фонд доноров Всемирного банка. Марченко заявил, что финансовую помощь США якобы оказывают на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на бюджет страны.