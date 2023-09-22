Вашингтон, 22 сентября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Профессор университета Джорджа Мейсона Марк Катц заявил, что отказ Польши передавать Украине оружие может подать пример другим странам, сообщило американское издание Newsweek.

Hennadii Minchenko/Global Look Press Премьер — министр Польши Матеуш Моравецкий

«Обоснование этого шага <…>, что Польше якобы самой нужно вооружиться, может быть использовано другими странами», — отметил Катц.

Профессор считает, что такое заявление польских властей станет большой проблемой для Украины. По его словам, страны, оправдывающие сокращение поставок вооружения Киеву, надеются, что США после этого станут больше продавать им оружия.

Премьер — министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat 20 сентября заявил, что Варшава больше не будет поставлять оружие Киеву. Это решение он объяснил тем, что страна сама нуждается в запасе современного вооружения. Позже резидент Польши Анджей Дуда пояснил, что решение касается только нового типа вооружений. Он добавил, что Варшава выполнит уже заключенные контракты, в том числе на поставку самоходных гаубиц Krab калибра 155 мм.

Во время выступления на Генассамблее ООН 20 сентября Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим на дно того, кто его спасает, и предупредил, что Варшава будет действовать исходя из собственных интересов.

Французское издание Figaro 22 сентября назвало отказ Польши от поставки вооружения Украине ударом для Киева. По его данным, Польша занимала шестое место по объёмам поставок оружия, техники и боеприпасов для ВСУ. Всего Варшава потратила на это около трёх миллиардов евро.