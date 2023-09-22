Донецк, 22 сентября, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Украинские военнопленные, находящиеся в Донецкой Народной Республике (ДНР), смогли увидеться с родными. Встречу бойцам Вооружённых сил Украины организовали волонтёры совместно с региональными властями. Об этом 22 сентября сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказала волонтёр Марина Шифона, это уже вторая подобная встреча, которая собрала много людей. По её словам, родственники к военнопленным приехали с Украины и из Европы. На подготовку такого свидания ушло около двух месяцев, уточнили организаторы.

Некоторые пленные бойцы ВСУ признались, что не хотят идти на обмен. По их словам, украинские власти не указывают украинских военных в обменных списках, поэтому они решили остаться на российской территории.

«Нам предоставили тут такую возможность ― остаться на территории Российской Федерации. Я написал заявление, нет желания на обмен», ― рассказал один из военнопленных.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября источник, знакомый с ситуацией, сообщил о том, что новая группа украинских военных решила сдаться в плен российским войскам. Перед этим они предварительно вышли в эфир на открытый радиоканал Вооружённых сил России, созданный специально для украинских бойцов, которые желают добровольно сложить оружие и прекратить участие в боевых действиях. Уточняется, что сдавшиеся в плен ― украинские мобилизованные, которые «устали воевать».

В середине июля российские военные начали применять сигналы на частоте 149.200. На неё выходят военные ВСУ, которые называют позывной «Волга», являющийся сигналом об их намерении сдаться в плен.

Власти ДНР 8 августа организовали встречу пленного представителя украинского националистического образования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александра Афонина с родителями. Мужчина служил в группировке медиком и не видел родителей с 2016 года, когда ему исполнилось 20 лет. При встрече он попросил прощения за свои действия у родных и у жителей Донбасса, а также поблагодарил власти ДНР за возможность встречи со своими родственниками.

В середине сентября Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о готовности выступить в качестве нейтрального посредника при организации возможного обмена военнопленными между Россией и Украиной по принципу «всё на всё».