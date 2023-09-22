В ДНР организовали встречу украинских военнопленных с родными
Власти и волонтёры в ДНР организовали встречу украинских военнопленных с родными
Донецк, 22 сентября, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Украинские военнопленные, находящиеся в Донецкой Народной Республике (ДНР), смогли увидеться с родными. Встречу бойцам Вооружённых сил Украины организовали волонтёры совместно с региональными властями. Об этом 22 сентября сообщило РИА Новости.
Как рассказала волонтёр Марина Шифона, это уже вторая подобная встреча, которая собрала много людей. По её словам, родственники к военнопленным приехали с Украины и из Европы. На подготовку такого свидания ушло около двух месяцев, уточнили организаторы.
Некоторые пленные бойцы ВСУ признались, что не хотят идти на обмен. По их словам, украинские власти не указывают украинских военных в обменных списках, поэтому они решили остаться на российской территории.
«Нам предоставили тут такую возможность ― остаться на территории Российской Федерации. Я написал заявление, нет желания на обмен», ― рассказал один из военнопленных.
Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября источник, знакомый с ситуацией, сообщил о том, что новая группа украинских военных решила сдаться в плен российским войскам. Перед этим они предварительно вышли в эфир на открытый радиоканал Вооружённых сил России, созданный специально для украинских бойцов, которые желают добровольно сложить оружие и прекратить участие в боевых действиях. Уточняется, что сдавшиеся в плен ― украинские мобилизованные, которые «устали воевать».
В середине июля российские военные начали применять сигналы на частоте 149.200. На неё выходят военные ВСУ, которые называют позывной «Волга», являющийся сигналом об их намерении сдаться в плен.
Власти ДНР 8 августа организовали встречу пленного представителя украинского националистического образования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александра Афонина с родителями. Мужчина служил в группировке медиком и не видел родителей с 2016 года, когда ему исполнилось 20 лет. При встрече он попросил прощения за свои действия у родных и у жителей Донбасса, а также поблагодарил власти ДНР за возможность встречи со своими родственниками.
В середине сентября Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о готовности выступить в качестве нейтрального посредника при организации возможного обмена военнопленными между Россией и Украиной по принципу «всё на всё».