Донецк, 20 сентября, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Новая группа украинских военных решила сдаться в плен российским войскам, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Об этом пишет РИА Новости. Перед этим они предварительно вышли в эфир на открытый радиоканал Вооружённых сил России, созданный специально для украинских бойцов, которые желают добровольно сложить оружие и прекратить участие в боевых действиях.

Собеседник агентства рассказал, что сдавшиеся в плен являются украинскими мобилизованными, которые «устали воевать».

В середине июля российские военные начали применить сигналы на частоте 149.200. На неё выходят военные ВСУ, которые называют позывной Волга, являющийся сигналом об их намерении сдаться в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля появилась информация, что украинские военные предприняли 13 попыток вернуть и занять утраченные позиции на сватовском и краснолиманском направлениях, но получили отпор и понесли значительные потери. После этого более 40 бойцов ВСУ сдались в плен. 17 августа стало известно, что в Херсонской области трое украинских военных после нескольких дней на передовой перешли на сторону России из-за плохого обращения командиров, голода на позициях и недостатка боевой подготовки.

Разведчик Вооружённых сил РФ рассказал 1 сентября, что военнослужащие 200-й бригады Южного военного округа (ЮВО) взяли в плен под Артёмовском восемь бойцов 30-й бригады ВСУ. Это произошло после того, как украинские военные предприняли неудачную попытку пойти в атаку.