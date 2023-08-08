* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 8 августа, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики организовали встречу пленного представителя украинского националистического образования «Азов»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александра Афонина с родителями.

Иван Шилов ИА Регнум

Об этом пишет РИА Новости. Мужчина служил в группировке медиком и не видел родителей с 2016 года, когда ему исполнилось 20 лет. При встрече он попросил у родных, а также у жителей Донбасса прощения за свои действия.

«Я хочу попросить прощения у жителей ДНР, а также у жителей Крыма за то, что я писал гадости, и за то, что оскорблял честь, имя и достоинство других людей. Своими словами, сказанными и подуманными, и написанными, и всей своей вот этой деятельностью — кого оскорбил, я уже покаялся и попросил об этом много раз прощения, поклялся, что таким заниматься больше не буду, я буду очень благодарен, если вы меня простите», — сказал пленный.

Афонин проживал в городе Дебальцево и состоял в футбольном радикальном фанатском движении «Ультрас». По информации правоохранительных органов, в 2015 году он передавал украинской стороне информацию о передвижении войск ДНР в районе Дебальцевской операции.

В 2016 году Афонин втайне от родителей перебрался в Киев, а в 2020 году отправился в Мариуполь, чтобы вступить в «Азов»*. Мужчина утверждает, что решил стать членом этого подразделения, поскольку оно было «очень распиаренным».

Он также заявил, что за год пребывания в заключении после плена якобы переосмыслил свое прошлое. Кроме того, Афонин поблагодарил власти ДНР за возможность встречи со своими родственниками.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня пленный представитель «Азова»* рассказал, что весной 2022 года в Мариуполе вместе с другими украинскими военными расстрелял автомобиль с мирными жителями, в котором также находилось трое детей. В машине, помимо несовершеннолетних, ехали две женщины, 50 и 30 лет, а также двое мужчин.

Члены группировки открыли огонь по автомобилю, несмотря на то, что на фарах присутствовали опознавательные знаки в виде белых ленточек, указывающих на мирное население. Пленный также сообщил, что мужчина, находившийся за рулем, скончался, а второй пассажир на переднем сиденье — не двигался.

Кроме того, ранение получил маленький мальчик. Пуля попала ему в левое плечо. Представитель «Азова»* утверждает, что выжившим якобы помогли местные жители, оправившие пострадавших в больницу. Член группировки добавил, что о дальнейшей судьбе этих людей он не знает.