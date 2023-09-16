Берн, 16 сентября, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Международный комитет Красного Креста (МККК) готов выступить в качестве нейтрального посредника при организации возможного обмена военнопленными между Россией и Украиной по принципу «все на все». Об этом заявил генеральный директор этой организации Роберт Мардини на полях проходящего в саудовской столице 3-го Риядского международного гуманитарного форума.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, стороны могут договориться об этом, Международный комитет Красного Креста обычно всегда предлагает своё участие в качестве нейтрального посредника, эта организация делала это во многих местах, в том числе недавно в Йемене.

«Мы можем сделать это и в рамках международного вооружённого конфликта между Россией и Украиной. Для нас было бы очень полезно иметь личную информацию о пленниках, чтобы мы могли соотнести её с нашими данными — но это не обязательно. Это всего лишь договоренность сторон конфликта», — приводит РИА Новости слова Мардини.

Он подчеркнул, что вопрос лишь в наличии или отсутствии желания со стороны России и Украины совершить обмен военнопленными. Если стороны заходят обменяться пленными, частично либо полностью, то Международный комитет Красного Креста будет более чем рад способствовать этому.

Как передавало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит попытки наладить диалог России и Украины для обмена военнопленными и по другим вопросам. Эрдоган заявил, что в Анкаре надеются на скорейшее завершение боевых действий на Украине, так как конфликт наносит ущерб региону. При этом он отметил, что пока не видно предпосылок скорого достижения мира.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев демонстрирует недоговороспособность даже в вопросе обмена пленными. Он добавил, что переговорный процесс по обмену пленными происходит в очень непростых и затруднительных условиях.

20 июня сообщалось, что, судя по документам, подписанным властями Украины, в Киеве разделили военнопленных на «категории» по приоритетности обмена на российских бойцов и в первую очередь стремятся обменивать боеспособных солдат и офицеров «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также пленных военных с дефицитными для ВСУ специальностями.