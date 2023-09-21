Вашингтон, 21 сентября, 2023, 03:00 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден на предстоящей встрече с украинским главой Владимиром Зеленским рассчитывает получить оценку ситуации в зоне конфликта. Об этом 20 сентября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Президент ждёт этой встречи и желает получить оценку ситуации на поле боя непосредственно от главнокомандующего Украины. Он также даст понять, что мы будем с ними столько, сколько потребуется, и продолжим делать все возможное, чтобы помочь им добиться успеха в ходе контрнаступления и после него», — указал Кирби.

Представитель Белого дома уточнил, что утром 21 сентября глава киевского режима проведёт встречи в Конгрессе США с представителями Демократической и Республиканской партий. Кирби пояснил, что конгрессменам важно услышать непосредственно от главы Украины с чем он сталкивается в ходе контрнаступления, как достигает целей и что ему нужно, чтобы продолжить достигать целей дальше.

По словам Кирби, двусторонняя встреча с Байденом состоится во второй половине дня в Овальном кабинете. Запланирована ли совместная пресс-конференция лидера США и главы Украины, Кирби не уточнил.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на предстоящей встрече с главой киевского режима он не собирается гарантировать ему новое финансирование. Конгрессмен пояснил, что будет требовать от украинского главы отчётности за старое.

В свою очередь, Джон Кирби 18 сентября признал рост числа недовольных финансированием Украины конгрессменов. По его словам, критикуют в основном республиканцы от правого крыла палаты Конгресса.