Вашингтон, 20 сентября, 2023, 20:54 — ИА Регнум. «Мирный план», за который выступает глава Украины Владимир Зеленский, предусматривает передачу Киеву территорий, где киевская власть грозится начать ликвидацию населения, заявил глава МИД России Сергей Лавров 20 сентября, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Валерий Шарифулин/ТАСС Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН в штаб-квартире ООН

Он отметил, что этот план подразумевает передачу Киеву территорий в границах 1991 года. Лавров задался вопросом, знают ли те, кто поддерживает формулу Зеленского, что собираются сделать власти Украины с жителями тех регионов.

«В их адрес публично, на официальном уровне, многократно звучат угрозы истребления юридического или физического», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский впервые заявил о «мирном плане» в ноябре 2022 года перед участниками саммита G20. После этого Киев пытается получить максимальную поддержку для этой инициативы и отказывается от других вариантов мирного урегулирования на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что план Зеленского не мирный, а является методичкой США, как разжигать конфликт в Европе. Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев, заявил, что переговоры о мире на Украине имеют шансы на успех только при соблюдении ряда условий, в числе в них должна участвовать Россия. Он добавил, что также необходимо учитывать исторический контекст и текущие реалии.