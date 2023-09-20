Киев, 20 сентября, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Решение о том, будут ли проводить выборы на Украине в 2024 году, примут в Вашингтоне. Это станет ясно по итогам визита украинского лидера Владимира Зеленского в США и его встречи с главой Белого дома Джо Байденом, запланированного на 21 сентября. Об этом 20 сентября сообщил депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко.

Валентин Спринчак/ТАСС

Он напомнил, что в Конституции Украины указано, что совет работает до конца особого режима и никаких выборов быть не должно. Однако о том, как работает глава государства в этот период, ничего не сказано.

«Апеллируя этим, наши западные партнёры, а именно США, настаивают на выборах», ― написал парламентарий в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что им важно подтвердить легитимность лидера Украины, особенно принимая во внимание то, что в марте состоятся выборы в России.

«Идут разговоры о том, что выборы должны быть весной, в марте или мае 2024 года. Но точно будет понятно, как только Зеленский вернется из США», — указал депутат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гончаренко высказал мнение, что сейчас необходимо отказаться от проведения парламентских и президентских выборов на Украине, потому что для этого придётся отменить военное положение и провести демобилизацию, а значит, допустить возможный выезд мужчин за границу. Кроме того, по словам депутата, непроведение выборов на потерянных территориях будет аналогично их признанию в составе России.

Замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин также считает, что окончательное решение о проведении парламентских и президентских выборов на Украине будет принимать не Киев, а Вашингтон. В беседе с ИА Регнум он заявил, что пока Запад не видит достаточных причин для создания условий проведения выборов.

Схожую точку зрения озвучил и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. Однако он допустил смену позиции Запада и проведение выборов, правда, отметив, что они будут сфальсифицированы.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский осторожен в своих публичных высказываниях о выборах, но на самом деле исключает их проведение до завершения конфликта. Советник добавил, что в следующем году не будет ни парламентских, ни президентских выборов.

Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Елена Шуляк заявила 27 августа, что выборы в стране состоятся только после окончания боевых действий. По её словам, сейчас депутаты работают над изменениями законодательства, которые в дальнейшем коснутся первых таких выборов.