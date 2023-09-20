Москва, 20 сентября, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Выборы президента России в 2024 году могут продлиться несколько дней, сообщила на пресс-конференции 20 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

РИА Новости/Владимир Николаев

«Мы не от хорошей жизни придумали в свое время многодневное голосование — была пандемия. Система очень динамична, и в зависимости от внешних факторов мы быстро выдвинули предложение и смогли это осуществить», — сказала глава ЦИК.

Памфилова добавила, что сейчас другие условия, и граждане-избиратели почувствовали, насколько это удобно. В качестве примера она привела данные опросов, согласно которым к многодневному голосованию люди уже привыкли.

Как сообщало ИА Регнум, Элла Памфилова 11 сентября заявила, что Центральная избирательная комиссия начала подготовку к выборам президента России. Голосование пройдёт в марте 2024 года. На выборах будет применяться в том числе дистанционное электронное голосование.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин пока не заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

Согласно проведённому исследованию фонда «Общественное мнение», подавляющее большинство населения России доверяет работе Владимира Путина. 28 июля стало известно, что 77% респондентов отметили качественное выполнение своих обязанностей главой государства, 75% выразили ему доверие.

Замглавы Центризбиркома РФ Николай Булаев пригласил в июле глав избирательных органов стран СНГ наблюдать за выборами президента России.