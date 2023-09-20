Москва, 20 сентября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В России появится закон о посуточной аренде жилья. Правительственная комиссия поддержала законопроект Минстроя и жилищно-коммунального хозяйства, согласно которому граждане смогут сдавать квартиры на короткие сроки при условии соблюдения прав соседей. Об этом 20 сентября сообщила газета «Известия».

-ТАСС/ Станислав Красильников

В документе предлагается прописать, что собственник жилья вправе сдавать его на основании договора найма, в том числе краткосрочного. Условием для этого станет соблюдение прав и законных интересов соседей, а также правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества.

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук заявил, что данный законопроект устраняет неопределенность в жилищном праве, которая возникла после запрета хостелов. Он отметил, что сдавать квартиру в аренду — это неотъемлемое право собственника распоряжаться собственной недвижимостью. Также управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что официальное разрешение краткосрочной сдачи жилья позволит сделать рынок аренды более прозрачным и увеличить число налоговых поступлений в бюджет.

Со своей стороны член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что пока законопроект, хоть и затрагивает важную проблему, в предложенном варианте не совсем её решает.

В 2019 году в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы, а статус краткосрочной аренды остался неясен.

Как сообщало ИА Регнум, в августе средняя арендная плата за однокомнатные квартиры в крупных городах в России увеличилась на 4,7%, за двухкомнатные — на 7,3%. К примеру, в Краснодаре арендные ставки на однокомнатные квартиры подскочили на 17%, а в Самаре ― на 13,7%. Эксперты объяснили рост цен сокращением объёма предложений и усилением спроса.

Кроме того, за прошедший год цены на аренду жилья существеннее всего выросли в Челябинске и Уфе. При этом в Москве и Санкт-Петербурге, напротив, снизилась стоимость арендованного жилья.

Также в России набирает популярность сервис аренды квартир с последующим выкупом. Такая система по аренде готовых квартир позволяет сразу въехать в жильё и выплачивать ежемесячную плату за аренду в счёт первоначального ипотечного взноса.