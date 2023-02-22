Москва, 29 июля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. За прошедший год цены на аренду жилья существеннее всего выросли в Челябинске и Уфе. При этом в Москве и Санкт-Петербурге, напротив, зафиксировано снижение стоимости арендованного жилья. Об этом со ссылкой на аналитиков 29 июля сообщила газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, в Челябинске рост средних ставок аренды однокомнатных квартир за 2022 год составил 19,7%, в Нижнем Новгороде ― 17,7%, в Омске ― 15,5%. На четвёртом месте Волгоград (15,2%), на пятом — Екатеринбург (12,4%).

В Москве цены снизились на 7,8%, в Санкт-Петербурге — на 15%. Подешевела в этих городах и аренда двухкомнатных квартир ― на 8,5% и 16,1% соответственно.

В лидерах по годовому росту средних ставок аренды двухкомнатных квартир оказалась Уфа (19,5%). Далее следует Волгоград (18,2%), Нижний Новгород (14,1%), Казань (8,2%) и Челябинск (7,4%).

Аналитики отметили, что средние ставки аренды жилья в городах-миллионниках за прошлый год снижались из-за дефицита спроса. При этом, по их словам, в этом году на рынке сформировался дефицит временного жилья, и арендодатели стали активнее поднимать цены на проживание.

Как сообщало ИА Регнум, в начале года цены на долгосрочную аренду жилья в крупнейших городах России продолжили плавно снижаться. Так, за январь средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках, в Московской и Ленинградской областях сократилась на 0,1%, а двухкомнатных — на 0,8%, составив 21,4 тыс. рублей и 31 тыс. рублей в месяц соответственно.

В Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 43,5 тыс. рублей в месяц. Относительно декабря показатель не изменился, а относительно января прошлого года — сократился на 14,9%. В Санкт-Петербурге однокомнатные квартиры подешевели на 0,7%, до 28,2 тыс. рублей в месяц.