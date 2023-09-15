Москва, 15 сентября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Российские девелоперы начали применять систему продажи жилья rent-to-own (аренда с правом выкупа). Такая система по аренде готовых квартир позволяет сразу въехать в жилье и выплачивать ежемесячную плату за аренду в счет первоначального ипотечного взноса.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Аренда жилья с правом выкупа популярна в странах с падающим спросом на недвижимость. Известен случай, когда футболист Криштиану Роналду добился ощутимой скидки на особняк в Мадриде, вначале сняв его, а затем уговорив продать дешевле с вычетом средств, уплаченных за аренду. Механизм rent-to-own популярен в США и Великобритании, где он получил распространение еще в 1960-х и действует для крупных дорогостоящих покупок — недвижимости, автомобилей, профессиональной техники. По данным Федеральной торговой комиссии США, к началу XXI века более 2% всех домовладений в стране участвовали в сделках аренды с последующим выкупом. В России ранее были единичные эксперименты с такой моделью покупок, которые не стали массовыми.

Группа компаний «Самолет», имеющая представительства по всей России, первой среди крупных девелоперов, ввела программу, позволяющую накопить на первый взнос арендными платежами. По прогнозам девелопера, программа имеет хорошие шансы на успех — только на стадии тестирования без широкой рекламы на рынке было подано более 50 заявок на участие в программе.

«Новая программа избавляет клиентов от чрезмерной финансовой нагрузки и позволяет сразу переехать в понравившуюся квартиру, не отказывая себе в привычных тратах на развлечения, путешествия и другие сферы жизни», — рассказал управляющий партнер «Самолет Финтех» Кирилл Гурбанов.

Сервис, предлагаемый группой «Самолет», позволяет сразу зафиксировать стоимость квартиры, что защищает от роста цен на жилье. Rent-to-own похож на лизинг, то есть аренду с последующим выкупом. Только, в отличие от лизинга, квартира переходит в собственность клиента уже через год-полтора, когда суммы ежемесячных платежей будет достаточно для первоначального взноса. После этого заключается ипотечный договор с банком. Ежемесячный платеж на время аренды будут рассчитывать в зависимости от определённого банком первоначального взноса и финансовых возможностей покупателя.

На старте программы девелопер предлагает квартиры в жилых комплексах в Московском регионе и в одном в Санкт-Петербурге. При этом уже до конца года для аренды станут доступны более 12 ЖК.