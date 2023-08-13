Москва, 13 августа, 2023, 18:00 — ИА Регнум. В России в августе выросла стоимость аренды жилья. Так, в августе средняя арендная плата на однокомнатные квартиры в крупных городах увеличилась на 4,7%, на двухкомнатные — на 7,3%. Об этом 13 августа сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра ЦИАН.

(сс) Ajale

В частности, в Краснодаре арендные ставки на однокомнатные квартиры подскочили на 17%, в Самаре ― на 13,7%. Это максимальные показатели по стране.

Эксперты объяснили рост цен сокращением объёма предложений и усилением спроса на фоне возвращения части ранее уехавших за границу россиян. Также на рынок аренды выходят те, кто откладывает покупку жилья из-за ужесточения условий ипотечного кредитования.

Как отметила директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова, в нынешнем году пиковый период на рынке аренды наступил раньше обычного — уже сейчас в ряде регионов наблюдается дефицит предложения. При этом, по прогнозам, к середине сентября средние ставки аренды могут вырасти ещё на 15% по сравнению с текущими значениями, после чего начнется сезонное снижение.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедший год цены на аренду жилья существеннее всего выросли в Челябинске и Уфе. При этом в Москве и Санкт-Петербурге, напротив, зафиксировано снижение стоимости арендованного жилья. Так, в Челябинске рост средних ставок аренды однокомнатных квартир за 2022 год составил 19,7%, в Нижнем Новгороде ― 17,7%, в Омске ― 15,5%. На четвёртом месте Волгоград (15,2%), на пятом — Екатеринбург (12,4%).

Аналитики отметили, что средние ставки аренды жилья в городах-миллионниках за прошлый год снижались из-за дефицита спроса. При этом, по их словам, в этом году на рынке сформировался дефицит временного жилья и арендодатели стали активнее поднимать цены на проживание.

С начала 2023 года средняя цена на вторичное жильё в России увеличилась на 12%. По мнению экспертов, до конца года цифры за квадратный метр вырастут ещё на 3–5%. Основная причина роста цен вторички — покупатели в связи с подорожанием стройматериалов и ремонта в целом, после ограничения околонулевых ставок по ипотеке предпочитают покупать уже готовые квартиры.

Кроме того, есть мнение, что вторичное жильё подорожало из-за роста цен на новостройки. В 2022 году стоимость нового жилья выросла на 22,6%.