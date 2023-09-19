Москва, 20 сентября, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Выступление Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН) является не более, чем «набором лживых штампов», заявил посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«В выступлении Зеленского был набор лживых пропагандистских штампов, повторенных уже сотни раз и многократно опровергнутых, которые не сильно воодушевили «цивилизованное общество», — сказал Мирошник в интервью РИА Новости 19 сентября.

Посол МИД России также отметил, что слова Зеленского о ядерном оружии на площадке Генассамблеи ООН подтвердили разумность решения вовремя лишить Украину ядерного военного потенциала. По его словам, если бы Украина свободно владела ядерным оружием, Киев бы уже применил его.

Как передавало ИА Регнум, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, оценивая выступление Зеленского на Генассамблее ООН, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что украинский лидер испытывает раздражение из-за того, что Соединённые Штаты Америки принуждают его заморозить вооружённый конфликт. Макгрегор подчеркнул, что Вооружённые силы Украины практически полностью истратили людские ресурсы, а также испытывают нехватку вооружений.