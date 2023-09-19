Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Владимир Зеленский испытывает ярость из-за давления, оказываемого на него со стороны США, принуждающих его к заморозке вооружённого конфликта с Россией, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если вы посмотрите на Зеленского, то увидите, что он в ярости. Я думаю, что в частном порядке ему говорят, чтобы он заморозил конфликт», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, оценивая выступление Зеленского на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Дуглас Макгрегор отметил, что Вооружённые силы Украины уже практически полностью израсходовали свои людские ресурсы, потеряв многие подразделения, подготовленные западными союзниками для контрнаступления. Также украинская армия испытывает нехватку вооружения, в том числе и боеприпасов для современных артиллерийских систем.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, оценивая выступление Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, назвал прошедшее мероприятие позором для этой всемирной структуры. Он подчеркнул, что изначально эта площадка была создана для конструктивного диалога, дискуссии и решения глобальных вопросов.