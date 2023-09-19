Москва, 19 сентября, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Выступление Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН является позором для этой всемирной структуры, заявил журналистам депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Владимир Костырев/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Парламентарий напомнил, что Организация Объединённых Наций создавалась как место для международных переговоров и дискуссий.

«Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Шеремет считает, что ООН скатилась до уровня скандалов, интриг и выяснения отношений на межгосударственном уровне. Депутат также полагает, что изначальный смысл организации исказился, а контроль над площадкой захватили США, создавая помехи для многополярного мира.

Парламентарий выразил мнение, что ООН нуждается в кардинальных изменениях, иначе она продолжит быть «лоббистом курса» Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября аналитик International Crisis Group (ICG) Ричард Гоуэн предупредил, что Украина может столкнуться с дипломатическим кризисом в случае визита Владимира Зеленского в ООН, в рамках которого он решил принять участие в Генассамблее всемирной организации. По его словам, к такому результату может привести слишком жёсткая позиция Зеленского в рамках его выступления.

Гоуэн напомнил, что не все страны — участницы ГА ООН поддерживают стремление Киева отказваться от переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. 18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что архитектура Совета Безопасности (СБ) ООН нуждается в изменениях. Он отметил, что это необходимо для повышения эффективности.

При этом Песков подчеркнул, что для реформирования структуры требуется консенсус всех государств — участников организации. Так пресс-секретарь российского лидера оценил планы президента США Джо Байдена поднять вопрос о составе СБ ООН.

19 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что американские власти озабочены пиаром Владимира Зеленского и Украины с трибуны ООН с прицелом на предстоящие выборы в США в 2024 году. Он уточнил, что Вашингтон не обращался к Москве по поводу контактов на Генассамблее Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.