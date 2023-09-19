В Госдуме оценили выступление Зеленского в ООН
Депутат Госдумы Шеремет назвал выступление Зеленского в ООН позором
Москва, 19 сентября, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Выступление Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН является позором для этой всемирной структуры, заявил журналистам депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Парламентарий напомнил, что Организация Объединённых Наций создавалась как место для международных переговоров и дискуссий.
«Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Шеремет считает, что ООН скатилась до уровня скандалов, интриг и выяснения отношений на межгосударственном уровне. Депутат также полагает, что изначальный смысл организации исказился, а контроль над площадкой захватили США, создавая помехи для многополярного мира.
Парламентарий выразил мнение, что ООН нуждается в кардинальных изменениях, иначе она продолжит быть «лоббистом курса» Вашингтона.
Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября аналитик International Crisis Group (ICG) Ричард Гоуэн предупредил, что Украина может столкнуться с дипломатическим кризисом в случае визита Владимира Зеленского в ООН, в рамках которого он решил принять участие в Генассамблее всемирной организации. По его словам, к такому результату может привести слишком жёсткая позиция Зеленского в рамках его выступления.
Гоуэн напомнил, что не все страны — участницы ГА ООН поддерживают стремление Киева отказваться от переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. 18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что архитектура Совета Безопасности (СБ) ООН нуждается в изменениях. Он отметил, что это необходимо для повышения эффективности.
При этом Песков подчеркнул, что для реформирования структуры требуется консенсус всех государств — участников организации. Так пресс-секретарь российского лидера оценил планы президента США Джо Байдена поднять вопрос о составе СБ ООН.
19 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что американские власти озабочены пиаром Владимира Зеленского и Украины с трибуны ООН с прицелом на предстоящие выборы в США в 2024 году. Он уточнил, что Вашингтон не обращался к Москве по поводу контактов на Генассамблее Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.