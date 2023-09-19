Москва, 19 сентября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Обострение конфликта в Нагорном Карабахе заставит Иран жёстко ответить Азербайджану, если это будет ущемлять возможности логистики и транзитов Тегерана. Однако, ждать полноценного вовлечения третьих стран в конфликт Азербайджана и Армении не приходится. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

oldhike/ТАСС Последствия обстрела Степанакерта

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана объявили о начале в Нагорном Карабахе «антитеррористических действий» локального характера. В ведомстве заявили, что проводят мероприятия для обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановления конституционного строя республики.

Как отметил востоковед Долгов, конфликт в Нагорном Карабахе может затронуть интересы не только непосредственных участников — Азербайджана и Армении, но также Ирана, Турции, США и России.

«Объявлена демонстративная военная операция. Здесь явно не обошлось без турецкого влияния. Но пока не детализирована эта операция, её цель, на сколько широко она будет распространяться в регионе. Будет важно узнать, чего пытается добиться Азербайджан, и на сколько будет готова его поддерживать Турция», — отметил Долгов.

При этом эксперт счёл маловероятным расширение военной операции Баку до широкого конфликта с привлечением иностранных игроков. По мнению Долгова, ни одна из стран, представляющих третьи интересы, не готова к вовлечению в вооружённые действия.

«На мой взгляд, операцию будет локальной, если не будет переходить, например, интересы Ирана, который не допустит ущемления и лишения возможности цепочек по транзиту своих грузов. Взятие же под контроль Азербайджаном территорий, которые используются Ираном в своих логистических интересах, может привести к достаточно жёсткому ответу Тегерана», — поделился востоковед.

При этом, по словам Долгова, США также не заинтересованы в обострении конфликта и вовлечения в этот конфликт новых иностранных сил. Кроме того, Турция не настолько противостоит Ирану, чтобы быть вовлечённой в жёсткое противостояние. Востоковед добавил, что Иран в принципе сейчас избегает вовлечения в любые боевые действия, а потому даже ответ может быть лишь демонстрационным.

В свою очередь, по мнению руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития, политолога Игоря Шатрова, сейчас лишь Россия может остановить развитие конфликта и кровопролитие в Нагорном Карабахе. Кроме того, политолог выразил уверенность, что именно действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна привели к обострению и новой фазе конфликта в регионе.

«Невнятная, если не сказать больше, провокационная и инфантильная позиция нынешнего руководства Армении привела к эскалации ситуации. Только Москва сейчас способна остановить кровопролитие, а Москву Пашинян в последнее время в упор не видел, только обвинял в том, что она не защищает интересы Армении», — отметил Шатров.

Он пояснил, что с одной стороны, Пашинян уже неоднократно заявлял, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана и готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, но с другой — эти заявления так и не стали частью официального договора. В то же самое время, как заметил политолог, Пашинян активизировал контакты с Западом, нелицеприятно высказывался в адрес России, отозвал своего представителя из ОДКБ и отказался от учений организации на своей территории, но, при этом, согласился на армяно-американские учения.

«Мне кажется, именно это и подвигло Азербайджан на решительные действия. В Баку увидели тот холодок, что сложился в отношениях Москвы и Еревана с подачи Армении, и оценили как наиболее удобный момент для того, чтобы поставить точку в карабахском вопросе. И в Баку, как мне кажется, рассчитывают, что Ереван не успеет «переобуться» и Азербайджану удастся в ходе блицкрига закрыть карабахский вопрос окончательно», — поделился политолог.

По его мнению, многое может изменить позиция Москвы, правда, как считает Шатров, оснований защищать государственность Карабаха у России нет. По мнению эксперта, главная задача российских миротворцев — не допустить этнические чистки в регионе, чему могут уделять усиленное внимание. Также, как отметил Шатров, не стоит ожидать военного вмешательства других стран в карабахский конфликт.

«Пашинян сейчас попытается привлечь все мировое сообщество к решению проблемы, но, боюсь, что эти попытки окажутся тщетны. У Ирана как-то получается работать с Турцией на одном пространстве в Сирии и, думаю, для Тегерана это сейчас важнее», — заключил политолог.

Россия призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе и вернуться к дипломатическому урегулированию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Российский дипломат отметила, что российские миротворцы находятся в контакте с представителями армян Карабаха и властями Азербайджана для прекращения огня и возвращения к реализации трёхсторонних договорённостей.