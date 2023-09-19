Ереван, 19 сентября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении в свете боевых действий в Нагорном Карабахе заявило, что на границах страны ситуация относительно стабильная.

Александр Патрин/ТАСС

«По состоянию на 14:00 (13:00 мск) ситуация на границах Армении относительно стабильная», — говорится в заявлении ведомства.

Азербайджан 19 сентября начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические действия» локального характера. В министерстве обороны республики заявили, что мероприятия проводят для обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что в рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений Вооружённых сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3834052" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Россия развернула миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в соответствии с заключённым 9 ноября 2020 года трёхсторонним заявлением президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о прекращении огня.

В начале сентября Ереван и Баку вновь оказались на грани нового конфликта. Азербайджанские военные стянули к границе с Арменией и линией соприкосновения в Нагорном Карабахе бронетехнику и артиллерию, а Пашинян обвинил Баку в подготовке новых провокаций.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 12 сентября заявил о несостоятельности претензий Армении к России, поскольку Ереван признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.