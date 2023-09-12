Путин заявил, что Армения признала Карабах частью Азербайджана
Путин: Ереван по существу признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом
Владивосток, 12 сентября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Руководство Армении фактически признало Нагорный Карабах частью Азербайджана, Москве по этому поводу сказать нечего. Об этом президент России Владимир Путин заявил 12 сентября на пленарном заседании ВЭФ.
По его словам, дело не только в результатах последнего конфликта, но и в том, что армянская сторона, по сути, признала суверенитет Азербайджана над Карабахом и зафиксировала это в своём пражском заявлении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев теперь прямо говорит о том, что вопрос о статусе Карабаха решён. Армянское руководство публично заявило об этом, когда посчитало всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР и назвало цифру, учитывающую и территорию Карабаха.
«Это состоялось. Это же не наше решение — это решение сегодняшнего армянского руководства», — констатировал российский президент.
Путин пояснил, что позиция Азербайджана относительно положения России в регионе теперь такова: все вопросы по Карабаху должны решаться на двусторонней основе. России на это сказать нечего — Армения сама признала Карабах частью Азербайджана.
Он продолжил, что мандат российских миротворцев на пребывание в регионе ещё действует. Никуда не делись вопросы гуманитарного характера, недопущения этнических чисток. Путин выразил надежду, что азербайджанское руководство, как оно и говорит, не заинтересовано в каких бы то ни было этнических чистках, а напротив, заинтересовано мягком протекании процесса.
Глава Российского государства напомнил, что Москва предлагала свои варианты урегулирования конфликта в Карабахе. Под контролем Армении «после известного армяно-азербайджанского конфликта» находились семь районов. Россия предлагала договориться так, чтобы Кельбаджарский и Лачинский районы остались фактически под юрисдикцией Армении, и весь Карабах. Но армянская сторона на это не пошла, хотя Ереван пытались убедить в этом лет 10–15. В Армении всё время отвечали, что намерены сражаться.
«Ну ладно. В конечном итоге ведь всё пришло к той ситуации, которая сегодня сложилась», — добавил Путин.
Путин ответил на замечание о том, что Армения якобы не получила помощи от Москвы и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а в Карабахе происходит гуманитарная катастрофа. Ключевая составляющая всей проблемы — признание статуса Карабаха самой Арменией, и это всё, заключил он.
Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес Москвы о якобы «отданном» Азербайджану Карабахе — некорректные и нечестные. Он отметил, что в трёхстороннем заявлении от 2020 года о статусе Карабаха ничего не сказано, так как лидеры России, Армении и Азербайджана исходили из того, что по нему предстоят переговоры. При этом позднее в Праге президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписали заявление о признании алма-атинской декларации 1991 года и тем самым закрыли все вопросы. Это значит, подчеркнул глава МИД, что Нагорно-Карабахская область признана частью Азербайджана, и Россию обвинять не в чем.