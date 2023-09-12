Владивосток, 12 сентября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Руководство Армении фактически признало Нагорный Карабах частью Азербайджана, Москве по этому поводу сказать нечего. Об этом президент России Владимир Путин заявил 12 сентября на пленарном заседании ВЭФ.

Алексей Куденко/ТАСС Бывшее армянское село по дороге на Шушу в Ходжавендском районе

По его словам, дело не только в результатах последнего конфликта, но и в том, что армянская сторона, по сути, признала суверенитет Азербайджана над Карабахом и зафиксировала это в своём пражском заявлении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев теперь прямо говорит о том, что вопрос о статусе Карабаха решён. Армянское руководство публично заявило об этом, когда посчитало всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР и назвало цифру, учитывающую и территорию Карабаха.

«Это состоялось. Это же не наше решение — это решение сегодняшнего армянского руководства», — констатировал российский президент.

Путин пояснил, что позиция Азербайджана относительно положения России в регионе теперь такова: все вопросы по Карабаху должны решаться на двусторонней основе. России на это сказать нечего — Армения сама признала Карабах частью Азербайджана.

Он продолжил, что мандат российских миротворцев на пребывание в регионе ещё действует. Никуда не делись вопросы гуманитарного характера, недопущения этнических чисток. Путин выразил надежду, что азербайджанское руководство, как оно и говорит, не заинтересовано в каких бы то ни было этнических чистках, а напротив, заинтересовано мягком протекании процесса.

Глава Российского государства напомнил, что Москва предлагала свои варианты урегулирования конфликта в Карабахе. Под контролем Армении «после известного армяно-азербайджанского конфликта» находились семь районов. Россия предлагала договориться так, чтобы Кельбаджарский и Лачинский районы остались фактически под юрисдикцией Армении, и весь Карабах. Но армянская сторона на это не пошла, хотя Ереван пытались убедить в этом лет 10–15. В Армении всё время отвечали, что намерены сражаться.

«Ну ладно. В конечном итоге ведь всё пришло к той ситуации, которая сегодня сложилась», — добавил Путин.

Путин ответил на замечание о том, что Армения якобы не получила помощи от Москвы и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а в Карабахе происходит гуманитарная катастрофа. Ключевая составляющая всей проблемы — признание статуса Карабаха самой Арменией, и это всё, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес Москвы о якобы «отданном» Азербайджану Карабахе — некорректные и нечестные. Он отметил, что в трёхстороннем заявлении от 2020 года о статусе Карабаха ничего не сказано, так как лидеры России, Армении и Азербайджана исходили из того, что по нему предстоят переговоры. При этом позднее в Праге президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписали заявление о признании алма-атинской декларации 1991 года и тем самым закрыли все вопросы. Это значит, подчеркнул глава МИД, что Нагорно-Карабахская область признана частью Азербайджана, и Россию обвинять не в чем.