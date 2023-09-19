Москва, 19 сентября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. После трёх месяцев активных боёв с начала контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) можно сравнить эффективность бригад украинской армии, проходивших обучение у инструкторов НАТО, с российской тактикой, говорится в материале РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Все восемь подразделений уже на фронте — о них активно писали СМИ. И пока особыми успехами они похвастать не могут», — говорится в материале.

Переход ВСУ на стандарты НАТО начался в 2015 году. Для быстрого введения западных военных стандартов НАТО вызвалось обучить несколько групп украинских бойцов. Всего Евросоюз и США подготовили девять украинских бригад, в состав которых вошли примерно 36 тысяч человек.

Как отмечают авторы статьи, успехов на фронте украинской армии это не принесло. ВСУ до сих пор не смогли продвинуться в боевых действиях. Более того, всё чаще украинские бойцы жалуются на то, что натовское обучение оказалось пустой тратой времени.

Как сообщало ИА Регнум, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В бой пошли бригады, подготовленные НАТО, и вскоре в Сети появились кадры подбитых и дымящихся на поле боя немецких танков. Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие результатов украинских войск. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление продлится не один месяц, а Вашингтон начал поставку ВСУ кассетных боеприпасов.

В сентябре в ВСУ назвали катастрофической первую фазу контрнаступления, потери в которой составили десятки единиц бронетехники и тысячи единиц живой силы. Боец с позывным Кук отметил, что первая фаза контрнаступления в июне–июле отметилась «мясными» штурмами.

Издание New York Times написало 18 сентября, что Украина и её союзники имели слишком высокие ожидания относительно проведения контрнаступления. В статье отмечалось, что Украина ведёт борьбу против одной из самых сильных армий в мире. Если бы Украина и могла достичь успеха в том, чтобы заставить Россию значительно отступить, это в любом случае скорее бы заняло годы, а не месяцы, говорится в материале.