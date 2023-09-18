Мадрид, 18 сентября, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Украинские военные описали первую фазу контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) как катастрофическую, в ходе неё потери украинских военных составили десятки единиц бронетехники, в том числе поставленные союзниками, сообщила 18 сентября испанская газета El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM

Боец ВСУ с позывным Кук отметил, что первая фаза контрнаступления в июне–июле отметилась «мясными» штурмами. Однако при этом украинская армия не смогла преодолеть линию обороны России.

Киев перешёл к контрнаступлению 4 июня. Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил о провале контрнаступления ВСУ. Как уточнил российский лидер, с начала операции Киев потерял 71,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили 543 украинских танка и 18 тысяч бронемашин.

Старший офицер призывной службы Полтавской области на Украине подполковник Виталий Бережной 18 сентября признал огромные потери со стороны ВСУ. По его словам, уровень потерь в призывных частях за последний год составил 80–90%. Он также отметил, что из ста человек, присоединившихся к частям осенью прошлого года, осталось 10–20.

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск заявил 18 сентября, что ВСУ с начала так называемого контрнаступления уже понесли огромные потери, однако, несмотря на это, результаты, которых удалось добиться украинской армии, ничтожны.