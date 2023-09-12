Владивосток, 12 сентября, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Бесплатные поставки зерна в государства Африки должны начаться в ближайшее время. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в кулуарах Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Они должны буквально в ближайшее время стартовать», — отметил он, комментируя сроки поставок зерна.

Как передавало ИА Регнум, выступая на парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире», президент России Владимир Путин 20 марта заявил, что Россия добросовестно исполняет все свои обязательства по поставкам в африканские страны продуктов питания, удобрений и топлива, «внося тем самым вклад в обеспечение их продовольственной и энергетической безопасности». Москва готова поставлять удобрения странам Африки бесплатно, но Запад не даёт этого делать, добавил президент.

Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Россия через пару-тройку недель начнёт поставки бесплатного зерна шести африканским странам. По словам российского лидера, переговоры с шестью государствами Африки по поставкам находятся в завершающей стадии. В целом же РФ готова поставить до 1 млн тонн по преференциальной цене через Турцию в беднейшие страны и рассчитывает на содействие Катара.