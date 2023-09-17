Владивосток, 17 сентября, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье, 17 сентября, посетил кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.

President.go.kr Ким Чен Ын

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Северокорейского лидера в университете встретили ректор ДВФУ Борис Коробец, губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов.

Председателю государственных дел Северной Кореи провели экскурсию по территории университета, в котором обучаются 43 студента из КНДР. Он побывал на выставке «Улица Дальнего Востока», на которой регионы ДФО представили свои павильоны к Восточному экономическому форуму.

Александр Козлов подарил Ким Чен Ыну картину с рельефным изображением острова Русский.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын продолжает своё пребывание в России. Очень интересуется многими направлениями российской экономики социальной жизни, а также проявляет очень большие знания о России.

16 сентября Ын обсудил с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу тему сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Лидер КНДР посмотрел постановку балета «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.

Посол России в КНДР Александр Мацегора рассказал, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын доволен своим визитом в Россию, в частности, на Дальний Восток. При этом, когда он покинет страну, не уточняется.