Лидер КНДР во Владивостоке посетил Дальневосточный федеральный университет
Ким Чен Ын во Владивостоке посетил Дальневосточный федеральный университет
Владивосток, 17 сентября, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье, 17 сентября, посетил кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.
Северокорейского лидера в университете встретили ректор ДВФУ Борис Коробец, губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов.
Председателю государственных дел Северной Кореи провели экскурсию по территории университета, в котором обучаются 43 студента из КНДР. Он побывал на выставке «Улица Дальнего Востока», на которой регионы ДФО представили свои павильоны к Восточному экономическому форуму.
Александр Козлов подарил Ким Чен Ыну картину с рельефным изображением острова Русский.
Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын продолжает своё пребывание в России. Очень интересуется многими направлениями российской экономики социальной жизни, а также проявляет очень большие знания о России.
16 сентября Ын обсудил с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу тему сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
Лидер КНДР посмотрел постановку балета «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.
Посол России в КНДР Александр Мацегора рассказал, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын доволен своим визитом в Россию, в частности, на Дальний Восток. При этом, когда он покинет страну, не уточняется.